ملتقى الحوار يعرض نجاحات تمكين المرأة المصرية أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان

أكد سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن وفد الملتقى ‏سيقدم خلال اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة في جنيف المقرر عقدها الأربعاء المقبل، تقريرًا يتضمن ماتم انجازه بشأن توصيات تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى ‏مصر.



وكشف سعيد عن قبول مصر 224 توصية خلال الجلسة الأولى للاستعراض الدورى ‏الشامل لملفها الحقوقى أمام المجلس التابع للأمم المتحدة، فى نوفمبر ٢٠١٥، بجانب الموافقة الجزئية على ٢٣ أخرى ‏ورفض ٥٣ توصية من إجمالى ٣٠٠ توصية وُجهت لها من ١٢١ دولة، ‏لتحسين حالة حقوق الإنسان.



وقال إن أعضاء الوفد سيقدمون رؤية واقعية لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، خاصة ما يتعلق بتمكين المرأة ومكافحة الإرهاب، مضيفًا: "يمكن ‏للمنظمات غير الحكومية أن تقدم معلومات تفيد فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان خلال الاستعراض الشامل.

