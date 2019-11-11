AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش السوداني يكشف حقيقة إرسال جنود إلى ليبيا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
نفى الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، العميد جمال جمعة، وجود قوات سودانية داخل الأراضي الليبية، ومشاركتها في الحرب الدائرة بطرابلس.

وقال جمعة في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية إن قواته المنتشرة على الحدود مع ليبيا أو غيرها من الدول تعمل على منع الاتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية فقط.

جاء ذلك عقب نفي المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إرسال ألف جندي من قوات "الدعم السريع" لمساندة الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، قائلا إن كل هذه الادعاءات تأتي في إطار كيد ممنهج يستهدف المؤسسات الوطنية، لا سيما المؤسسة العسكرية.

وكان تقريرا أمميا قد أدعى ارسال السودان ألف عسكري من الدعم السريع إلى ليبيا للمشاركة في الحرب الدائرة بطرابلس.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش السوداني يكشف حقيقة إرسال ألف جندي لـ دعم الجيش الليبي.. فيديو

ترشيحاتنا

غالى اوى على قلبي.. ميرهان حسين تهنئ أحمد عصام بعيد ميلاده.. صورة

جنوط غير مطابقة للمواصفات .. هيونداي تستدعي موديلات إلنترا 2017 حتى 2019 في مصر

عريس يقتل زوجته وينتحر لإعجابها بممثل شهير.. صور

بـ 5 جنيهات .. أسرع طريقة لعلاج تكيس المبايض

توقف عن تناوله فورا .. المخلل يصيبك بأمراض خطيرة

الجيش السوداني يكشف حقيقة إرسال جنود إلى ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق

مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد