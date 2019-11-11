الجيش السوداني يكشف حقيقة إرسال جنود إلى ليبيا

نفى الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، العميد جمال جمعة، وجود قوات سودانية داخل الأراضي الليبية، ومشاركتها في الحرب الدائرة بطرابلس.



وقال جمعة في تصريحات إلى فضائية العربية السعودية إن قواته المنتشرة على الحدود مع ليبيا أو غيرها من الدول تعمل على منع الاتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية فقط.



جاء ذلك عقب نفي المتحدث باسم الجيش السوداني العميد عامر محمد الحسن، إرسال ألف جندي من قوات "الدعم السريع" لمساندة الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، قائلا إن كل هذه الادعاءات تأتي في إطار كيد ممنهج يستهدف المؤسسات الوطنية، لا سيما المؤسسة العسكرية.



وكان تقريرا أمميا قد أدعى ارسال السودان ألف عسكري من الدعم السريع إلى ليبيا للمشاركة في الحرب الدائرة بطرابلس.



