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تكنولوجيا

طائرة بدون طيار تكافح بعوض الملاريا في زنجبار

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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توك شو
ابتكر علماء طريقة جديدة لقتل البعوض المسبب للملاريا حيث تقوم طائرات بدون طيار برش حقول الأرز الموبوءة بـ بعوض الأنوفيليس، وأوضح تقرير قناة الغد أن حقول الأرز هي أكثر الأماكن انتشارًا لذلك البعوض.

وأضاف التقرير أن بعوض الأنوفيليس هو النوع الذي ينقل الملاريا للإنسان حيث يقتل طفلًا كل دقيقة، ويسبب 75% من وفيات الأطفال دون سن الـ5 حسب تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الطائرات بدون طيار تقوم بإطلاق محلول بلا لون وغير سام من أجل قتل البعوض دون إيذاء الإنسان.

وأوضح التقرير أن الباحثين يأخذون عينات من اليرقات والبعوض في الحقول قبل وأثناء وبعد الرش لاختبار تأثير المحلول.

وأضاف تقرير قناة الغد أن الباحثين يعتقدون أن استخدام الطائرات بدون طيار سيكون فعالًا وسيوفر في التكلفة خاصة في مناطق الري الكبيرة، حيث اختار الباحثون زنجبار لتجربة المبادرة بسبب قوانينها المشجعة لاستخدام الطائرات بدون طيار.

يذكر أن زنجبار اسم يطلق على مجموعة جزر واقعة بالمحيط الهندي تابعة لتنزانيا في شرق أفريقيا وتبتعد عن الساحل المسمى تنجانيقا 35 كلم (25 ميلا) و 118 ميلا عن جنوب ممباسا كينيا و 29 ميلا شمالي دار السلام, و 750 ميلا عن مدغشقر و 500 ميلا عن جزر القمر، وتتمتع زنجبار بسلطة ذاتية واسعة.
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