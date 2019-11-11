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تعليم

معلمة تكشف لـ صدى البلد ما يميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن نظيراتها الفنية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:29 م
معلمة تشرح مزايا
معلمة تشرح مزايا مدارس التكنولوجيا التطبيقية
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ياســـمين بدوي
أكدت نيفين محمود معلمة مواد فندقية بمدرسة أحمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية التي افتتحها نائب وزير التعليم اليوم الاثنين ، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية مختلفة عن مدارس التعليم الفني العادية .

قالت نيفين في تصريح خاص لموقع صدى البلد : تشهد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الجديدة تدريس أحدث مناهج تعليم فني في مجال الصناعة والمجال الفندقي .

وأضافت نيفين أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتميز عن غيرها من مدارس التعليم الفني في مصر ، بأن نسبة التعليم العملي فيها تصل لـ 80% ، وذلك لان هذه المدارس تهتم جدا بضرورة إتقان الطالب للمهارات العملية المطلوبة لسوق العمل .

وأشارت إلى أن مدارس التعليم الفني العادية نظامها مخالف تماما لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ، حيث إن مدارس التعليم الفني تهتم فقط بالمناهج النظرية بشكل أكثر من العملي ، مؤكدةً أن الطالب في مدارس التعليم الفني العادية "يقدر يكبر دماغه من العملي " لكن في مدارس التكنولوجيا التطبيقية لا يمكن لطلابها أن يتجاهلوا الشق العملي في الدراسة لانه الشق الاساسي وإلا لن ينجحوا.

وأوضحت أن نظام التقييم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية يعتمد على نظام الجدارات ، حيث يعمل  لقياس مدى اكتساب الطالب للمهارة المطلوبة بشكل عملي بحت.

وقالت نيفين ، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ستساعد في احداث طفرة كبيرة جدا في التعليم الفني في مصر ، لافتةً إلى أن خريجي هذه المدارس يدرسون احدث المهارات المطلوبة لسوق العمل بشكل عملي .

وأكدت أن مدرسي العملي الموجودين في مدرسة احمد تعلب للتكنولوجيا الفندقية هم خبراء كبار من اشهر فنادق مصر .

وقالت إن الشق العملي في اليوم الدراسي بمدرسة احمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية ، يكون غالبا اما في المطبخ او في المطعم ، وهناك تنسيق تام يكون بين معلمي العملي و معلمي النظري لشرح كافة المهارات للطلاب .

وأوضحت أن المادة العلمية التي يتم تقديمها للطلاب في مدرسة احمد تعلب للتكنولوجيا التطبيقية هي مادة مطورة لا تقدم في شكل منهج مطبوع في كتاب مدرسي مطلوب حفظه ، ولكن صارت المادة العلمية متاحة مع المعلمين في شكل وحدات يحفز بموجبها المعلم طلابه على البحث و اعمال العقل و الابداع والتنفيذ العملي .

ولفتت نيفين إلى أن الدروس الخصوصية ممنوعة تماما في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، لان المدرسة تقدم وجبة عملية كاملة للطلاب، والطالب دراسته كلها عملية وبالتالي لا مجال لان يحتاج الطالب درسا لانه لا يدرس مناهج نظرية قائمة على الحفظ والتلقين.

وأخيرا قالت نيفين محمود: محتاجين نغير الصورة الذهنية الراسخة عند الاسر المصرية بخصوص التعليم الفني ، وهذا الامر لابد ان يحدث من خلال اعلانات التوعية الاعلامية بجميع وسائل الاعلام .
معلمة تكشف لـ صدى البلد ما يميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن نظيراتها الفنية
معلمة تكشف لـ صدى البلد ما يميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن نظيراتها الفنية
معلمة تكشف لـ صدى البلد ما يميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن نظيراتها الفنية
معلمة تكشف لـ صدى البلد ما يميز مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن نظيراتها الفنية
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