ممثل اليونسكو: نركز على المساواة بين الجنسين في العلوم

قال الدكتور بشر إمام، ممثل المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، إن المنظمة عبر مكتبها بالقاهرة تركز علي النهوض بالمساواة بين الجنسين في العلوم باعتباره ضمن استراتيجياتها.



جاء ذلك خلال مشاركته باحتفالية نظمتها شركة لوريال مصر للعام الثانى على التوالى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وأشار إلى الدور الفعال لبرنامج من أجل المرأة في العلم في دعم الباحثات المصريات اللاتي يستطعن النهوض بمختلف القطاعا، وأكد دور البرنامج الإيجابي في دعم المرأة المصرية القادرة على قيادة غيرها من السيدات والشابات لطريق التمييز سواء على الصعيد الأكاديمي أو البحث العلمي أو قطاع الأعمال طوال حياتهم المهنية.



ويهدف برنامج لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، كما يعمل على زيادة مشاركة السيدات في مجال العلوم، من خلال دعم الباحثات الواعدات لاستكمال دراسات الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، بجانب تقديم منحة قدرها 10 اّلاف يورو لمرحلة ما بعد الدكتوراه، و6 الاف يورو لمرحلة الدكتوراه بهدف تمكينهن من تطوير بحوثهن.



الجدير بالذكر ان هذا البرنامج استطاع دعم حتى اليوم، 3300 باحثة، ووصل على عدد الحاصلات على زمالة البرنامج إلى 107 عالمة، وقدم تم منح السيدات من 118 دولة فرصة متابعة دراستهن العليا والحصول على الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.