AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ممثل اليونسكو: نركز على المساواة بين الجنسين في العلوم

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:41 م
خلال الحفل
خلال الحفل
Advertisements
محمد يحيى و علياء فوزي
قال الدكتور بشر إمام، ممثل المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، إن المنظمة عبر مكتبها بالقاهرة تركز علي النهوض بالمساواة بين الجنسين في العلوم باعتباره ضمن استراتيجياتها.

جاء ذلك خلال مشاركته باحتفالية نظمتها شركة لوريال مصر للعام الثانى على التوالى، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأشار إلى الدور الفعال لبرنامج من أجل المرأة في العلم في دعم الباحثات المصريات اللاتي يستطعن النهوض بمختلف القطاعا، وأكد دور البرنامج الإيجابي في دعم المرأة المصرية القادرة على قيادة غيرها من السيدات والشابات لطريق التمييز سواء على الصعيد الأكاديمي أو البحث العلمي أو قطاع الأعمال طوال حياتهم المهنية.

ويهدف برنامج لوريال-يونسكو من أجل المرأة في العلم إلى تعزيز دور المرأة وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، كما يعمل على زيادة مشاركة السيدات في مجال العلوم، من خلال دعم الباحثات الواعدات لاستكمال دراسات الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، بجانب تقديم منحة قدرها 10 اّلاف يورو لمرحلة ما بعد الدكتوراه، و6 الاف يورو لمرحلة الدكتوراه بهدف تمكينهن من تطوير بحوثهن.

الجدير بالذكر ان هذا البرنامج استطاع دعم حتى اليوم، 3300 باحثة، ووصل على عدد الحاصلات على زمالة البرنامج إلى 107 عالمة، وقدم تم منح السيدات من 118 دولة فرصة متابعة دراستهن العليا والحصول على الدكتوراه وما بعد الدكتوراه.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمرة الثالثة.. مصر تقدم تقريرها الوطني لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسى تستعرض إنجازات مصر في آخر 5 سنوات

وزيرة الاستثمار: 3 باحثات بزمالة برنامج لوريال- اليونسكو

ترشيحاتنا

جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام قاتل الطفلة سندس

تسريب صوتي يفضح دور الإرهابي معتز مطر في تمويل أعمال تخريبية في مصر

النواب يستعجل الحكومة بشأن قانون منع الغش التجاري

هاني الناظر يزف بشرى لـ رامي جمال: هتخف وهتبقى زي الفل

في ذكرى ميلاده.. شوقي الماجري وراء نحافة الراحل خالد صالح

الزمالك يقرر تخصيص معاش شهري لأسرة الراحل علاء علي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده..شاهد إطلالات مثيرة لـ زوجة أحمد الفيشاوى

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه