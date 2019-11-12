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هشام فرج يكشف عن تفاصيل ومعايير اختيار المقاتل في الوحدات الخاصة البحرية.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:15 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد العقيد بحري أركان حرب هشام فرج، قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية، إن المعايير التي يتم على أساسها اختيار المقاتل بالوحدات الخاصة بالقوات البحرية، تعتمد على الاتزان النفسي، بالإضافة إلى مواصفات جسمانية، مع إجادة السباحة.

وأضاف قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية خلال حواره ببرنامج 90 دقيقة" عبر فضائية المحور بعد دخول الفرد المقاتل في اللواء، يؤهل نفسيا في فترة قصيرة؛ لأنه سيكون على استعدادا لمواجهة التهديدات.

وتابع قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية أنه يجب تحقيق الحد الأدنى من الشروط لقبول فرد جديد في لواء الوحدات الخاصة البحرية.

وأشار قائد لواء الوحدات الخاصة البحرية "الغطس محتاج هدوء شديد وشخص متزن جدا، لأن المخاطر تحت المياه كتير.
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