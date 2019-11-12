بملابس رياضية.. رانيا منصور تستعرض رشاقتها في الجيم.. صور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها على انستجرام، بصور جديدة لها، من داخل صالة الجيم.



ظهرت رانيا منصور فى الصور بإطلالة رياضية جريئة، حيث ارتدت بنطلون أسود ضيق ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض، مما كشف عن قوامها الرشيق والممشوق.



وانتعلت رانيا منصور حذاء رياضيا مسطح باللون الموف، واعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدلة على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مستحضرات التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعى.

