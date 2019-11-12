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تكنولوجيا

العلماء يطورون جهاز استشعار للتنبيه عند ترك الأطفال بمفردهم في السيارة

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
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أ ش أ
نجحت مجموعة من العلماء الكنديين في تطوير جهاز استشعار يعطي إشارات إنذار عندما يتم ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة بمفردهم داخل السيارة.

ويستخدم الجهاز تكنولوجيا الرادار لإصدار جرس إنذار عندما يتم رصد طفل أو حيوان أليف بمفرده في السيارة، وقال الفريق الذي قام بتطوير الجهاز أنه يعمل بدرجة كفاءة بنسبة مئة فى المئة.

وقال العلماء وهم من جامعة ووترلو بكندا أنه سيتم وضع الجهاز الذي يبلغ حجمه بوصة واحدة فقط في سقف السيارة أو المرآة الداخلية.

وسيمنع الجهاز عملية إغلاق الأبواب ويصدر إنذار للسائق أو للأشخاص المحيطين بالسيارة.
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