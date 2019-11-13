ديفيد فيا يعلن موعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا

أعلن الإسباني ديفيد فيا، نجم برشلونة السابق ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي، موعد اعتزاله كرة القدم نهائيًا، بعد مسيرة طويلة سواء مع منتخب بلاده أو الأندية التي لعب لها.





وقال فيا عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" "بعد 19 عامًا من الاحتراف، قررت اعتزال لعب كرة القدم، نهاية هذا العالم"، أي بعد انتهاء الموسم الحالي في الدوري الياباني يوم 7 ديسمبر الشهر المقبل.





وتابع: "شكرًا لجميع الفرق والمدربين وزملائي الذين سمحوا لي أن أستمتع بحلمي في هذه المهنة، شكرًا لعائلتي الداعم الأول لي طوال مسيرتي الكروية".





وأشار نجم منتخب لاروخا السابق في تصريحات صحفية، إلى أن جاء هذا القرار بعد تفكير عميق، مضيفًا أنه دائمًا ما كان يقول إنه يفضل أن يترك كرة القدم قبل أن تتركه هي.





وخاض فيا مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية، وارتدى قمصان العديد من الفرق الكبرى في الدوري الإسباني، مثل فالنسيا، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.



