هانتعشى ايه النهاردة.. كوردن بلو وسلطة باذنجان وجاتوه

حتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.



نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

كوردون بلو بالجبنة الفيتا لنجلاء الشرشابي.



مقادير كوردون بلو بالجبنة الفيتا

دجاج مفروم

بصلة مبشورة

بابريكا

بهارات

زيت

ملح فلفل أسود

جبن فيتا

لانشون

بقسماط

دقيق

بيض زيت للقلى

طريقة تحضير كوردون بلو بالجبنة الفيتا

* يخلط الدجاج المفروم مع البصل المبشور والبهارات والبابريكا والملح والفلفل الأسود



* يفرد خليط الدجاج المفروم على ورق النايلون



* تضاف قطع اللانشون والجبنة



* يلف الدجاج المفروم على حشو اللانشون والدجاج ويغلق أطراف ورق النايلون



* يوضع فى الفريرز حتى يتماسك



* يقلب الكرودون بلو فى الدقيق ثم خليط البيض والملح والفلفل الأسود والبقسماط



* تقلى فى الزيت

* ترص فى صينية وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج لمدة حوالى 20 دقيقة.



سلطة باذنجان بالشبت للشيف شربيني

مقادير سلطة باذنجان بالشبت

باذنجان

ثوم

ليمون

شبت كرات

فلفل حار

خل زيت

ملح – فلفل جزر مبشور

طريقة تحضير سلطة باذنجان بالشبت

* افرمي الثوم والفلفل الحار والكرات



* اشوي الباذنجان على النار، ثم قشريه وقطعيه واهرسيه، ثم اضيفي اليه الخل وزيت الزيتون وخليط الثوم والفلفل الحار والكرات



* قدميه بعد تزيينه بشرائح الجزر



الحلو جاتوه للشيف نجلاء الشرشابى

مقادير جاتوه

كيك جاهزشوكولاتة سايحة فورماسيل جوز هند رقائق شوكولاتة

طريقة تحضير جاتوه

* يقطع الكيك لدوائر أو مثلثات



* يزين بالكريم شانتي والكريم شانتي شوكولاتة والشوكولاتة السايحة والفورماسيل



* يمكن أن تفتت الكيكة وتخلط مع الشوكولاتة الشوكولاتة السايحة وتشكل كرات وتقلب في جوز الهند أو الفورماسيل



* يقدم الجاتوه

