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رياضة

وزير الرياضة يتدخل سريعا في أزمة منتخب كينيا مع فندق الإقامة بالإسكندرية

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تدخل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سريعًا لحل أزمة بعثة منتخب كينيا من فندق الإقامة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة بالفندق.

وفي تحرك سريع وموضع مسؤولية تحرك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وأجرى اتصالات فورية سريعة بالسفارة الكينية والسفير الكيني بالقاهرة لإيجاد لإنهاء مشكلة البعثة مع فندق الإقامة.

كما وجه الوزير سريعا مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بإجراء اتصالات بمسؤولي فندق الإقامة بالإسكندرية لتهدئة الأجواء مع بعثة منتخب كينيا، والتعامل بشكل هادئ واحترافي حتي إنهاء المشكلة القائمة.

ويأتي تحرك الدكتور أشرف صبحي السريع لعدم تفاقهم المشكلة بعد تهديد فندق الإقامة بطرد بعثة منتخب كينيا وتصريحات بارى اوتينو المدير التنفيذي للاتحاد الكيني، أن بعثة منتخب كينيا مهددة بالطرد من فندق الإقامة الليلة بالإسكندرية بسبب عدم دفع تكاليف الإقامة، مشددا على أن البعثة الكينية لا تمتلك الأموال الكافية لدفع تكاليف الإقامة، حتى الانتهاء من خوض المباراة.

ويسعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لتذليل كافة العقبات أمام بعثة منتخب كينيا وغيره من المنتخبات وذلك لتواجدهم على أرض مصر التى تمثل قلب أفريقيا النابض، ولدوره ومسؤولياته تجاه كل الأحداث الرياضية ورغبته في الخروج الآمن بالمشكلة وتجنب تفاقم اية مشكلات تعكر الصفو حاليا.

ومن المنتظر أن يتم حل المشكلة نهائيا خلال ساعات قليلة بعد تواصل وزير الشباب والرياضة مع السفارة الكينية وتكليف مسؤولي الوزارة بالتواصل مع فندق الإقامة ومخاطبتهم بتهدئة الأجواء مع بعثة كينيا لحين تسوية الأمور نهائيا.

ويلتقى المنتخب الوطني المصري الأول نظيره الكيني في السادسة مساء الغد الخميس في الجولة الأولى بتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

يذكر أن المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، تضم كلا من: منتخبنا الوطني، كينيا، توجو وجزر القُمر.
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