شاهد.. إبراهيموفيتش يعلن عن وجهته القادمة في يناير

وجّه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي رسالة وداع إلى فريقه والجماهير، مؤكدا رحيله بنهاية العام الجاري.





وكتب إبراهيموفيتش عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، قال فيها: "حضرت، رأيت، ربحت وخسرت، شكرًا لوس أنجلوس جالاكسي، لأنك جعلتني أشعر أنني على قيد الحياة مرة أخرى".





وأضاف: "إلى جماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، فأحضرت لكم زلاتان، على الرحب والسعة".





وأتم: "القصة مستمرة، والآن عودوا لمشاهدة البيسبول".



