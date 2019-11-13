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رياضة

شاهد.. إبراهيموفيتش يعلن عن وجهته القادمة في يناير

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:59 م
إبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش
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حسن العمدة
وجّه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي رسالة وداع إلى فريقه والجماهير، مؤكدا رحيله بنهاية العام الجاري.

وكتب إبراهيموفيتش عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، قال فيها: "حضرت، رأيت، ربحت وخسرت، شكرًا لوس أنجلوس جالاكسي، لأنك جعلتني أشعر أنني على قيد الحياة مرة أخرى".

وأضاف: "إلى جماهير جالاكسي، أردتم زلاتان، فأحضرت لكم زلاتان، على الرحب والسعة".

وأتم: "القصة مستمرة، والآن عودوا لمشاهدة البيسبول".

وتلقي إبراهيموفيتش اهتمامات من ميلان ونابولي وبولونيا، إضافة إلى مانشستر يونايتد للانتقال الي ناد فى يناير .
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