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بسام راضي: منصة التعاون بين مصر والإمارات توفر 20 مليار دولار استثمارات.. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 08:49 م
الرئيس السيسي وولي
الرئيس السيسي وولي عهد ابو ظبي
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هاني حسين
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الإماراتية علاقات خصوصية وتعتبر نموذجًا مثاليًا للعلاقات العربية - العربية وتعتبر علاقات تاريخية ممتدة منذ تأسيس دولة الإمارات ومصر كان لها دور في تأسيس دولة الإمارات.

وأضاف بسام راضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،: "دولة الإمارات كان لها موقف تاريخي إبان حرب أكتوبر، وكافة مواقف الإمارات تجاه مصر تاريخية بداية من الشيخ زايد وحتى القيادة الحالية".

وتابع بسام راضي: "زيارة الرئيس السيسي إلى العاملات ناجحة بكل المقاييس وتدعم مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وتم توقيع اتفاقية بين صندوق مصر السيادي ونظيره في الإمارات وتم تأسيس منصة للاستثمار والتعاون قوامها 20 مليار دولار، وسيتم استغلال 20 مليار دولار في مشروعات قومية داخل مصر ومع القطاع الخاص في كلا البلدين وإمكانية اقامة مشروعات خارج الإمارات ومصر، وتلك الاتفاقية تبلور رؤية مشتركة للجهود والعلاقات بين الدولتين وصياغة تفتح افاق للاستثمار الاستراتيجي المستدام".

وأكمل بسام راضي: "العلاقة بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد علاقة أخوية وطيدة ومتميزة وتقليد وسام زايد للرئيس السيسي جسد هذا ويعتبر تقديرا للرئيس السيسي لأنه أرفع وسام إماراتي يمنح للرؤساء والملوك في العالم تقديرا للدور الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية".
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