مصطفى محمد: لا أنظر للجوائز الفردية.. هدفنا التأهل للأولمبياد

قال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي، إنه يركز الان مع المنتخب ولا يفكر في اي عروض حاليا سواء الاحتراف او البقاء بالزمالك.



وتوج مصطفى محمد بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام الكاميرون للمرة الثانية بعد مباراة مالي.



وقال مصطفى محمد، لا التفت للالقاب الفردية سواء الفوز بجائزة أفضل لاعب من عدمه، المهم الفوز والتأهل لطوكيو 2020.



وتابع مصطفى ان المنتخب جاهز لمواجهة اي منافس ، وهدفنا التاهل للأولمبياد والفوز بالبطولة ، مشددا على ان الفريق لا يلتفت إلي الدفاع او الهجوم او من يسجل الأهداف، الفريق يعمل كمجموعة واحدة.



وأشار إلى أنه لا يلتفت لما يتردد بأنه مهاجم مصر الاول او غيره، كل تركيزه مع المنتخب والتأهل للأولمبياد والفوز بالبطولة.