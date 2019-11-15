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فن

تفاصيل المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
تستعد مدينة أكادير لاحتضان فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة ، الذي غدا موعدا سنويا للقاء بين العديد من مهنيي السينما من المغرب والخارج ، إلى جانب نخبة من الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وعشاق الفن السابع.

وذكر بيان صحفى لجمعية المبادرة الثقافية بأكادير التي تنظم هذا الملتقى الفني والثقافي الدولي بمعية مجموعة من الشركاء ، أن دورة هذه السنة ستعرف مشاركة 10 افلام في المسابقة الرسمية للمهرجان الخاصة بالأفلام الطويلة ، في ما ستتبارى على الجوائز الخاصة بمسابقة الفيلم القصير 15 فيلما.

وقد أسندت إدارة المهرجان رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل للمخرج ، الشيخ عمر سيسوكو، وزير الثقافة السابق في جمهورية مالي ، وتضم اللجنة في عضويتها الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان ، والمخرج المغربي إسماعيل فروخي ، والمخرج الفرنسي مانييل سانشيز، والمخرجة الإيطالية أناماريا كالون.

أما لجنة التحكيم الخاصة بالفيلم القصير فسيرأسها المخرج والمنتج والسيناريست المغربي عبد السلام القلعي ، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الممثلة المغربية السعدية لديب ، والمخرج والسيناريست الهولندي من اصل جزائري ، كريم تريديا، والمخرج والسناريست المغربي محمد الخميس، والكاتبة والممثلة اللبنانية دارين الجندي.
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