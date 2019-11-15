تفاصيل المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير

تستعد مدينة أكادير لاحتضان فعاليات الدورة 16 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة ، الذي غدا موعدا سنويا للقاء بين العديد من مهنيي السينما من المغرب والخارج ، إلى جانب نخبة من الأساتذة الباحثين والطلبة الجامعيين وعشاق الفن السابع.



وذكر بيان صحفى لجمعية المبادرة الثقافية بأكادير التي تنظم هذا الملتقى الفني والثقافي الدولي بمعية مجموعة من الشركاء ، أن دورة هذه السنة ستعرف مشاركة 10 افلام في المسابقة الرسمية للمهرجان الخاصة بالأفلام الطويلة ، في ما ستتبارى على الجوائز الخاصة بمسابقة الفيلم القصير 15 فيلما.



وقد أسندت إدارة المهرجان رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل للمخرج ، الشيخ عمر سيسوكو، وزير الثقافة السابق في جمهورية مالي ، وتضم اللجنة في عضويتها الممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان ، والمخرج المغربي إسماعيل فروخي ، والمخرج الفرنسي مانييل سانشيز، والمخرجة الإيطالية أناماريا كالون.



أما لجنة التحكيم الخاصة بالفيلم القصير فسيرأسها المخرج والمنتج والسيناريست المغربي عبد السلام القلعي ، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الممثلة المغربية السعدية لديب ، والمخرج والسيناريست الهولندي من اصل جزائري ، كريم تريديا، والمخرج والسناريست المغربي محمد الخميس، والكاتبة والممثلة اللبنانية دارين الجندي.