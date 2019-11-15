انطلاق ماراثون الجري لطلاب إفريقيا في جامعة الأزهر بمشاركة أكثر من 800 متسابق.. صور

انطلق منذ قليل أكثر من 800 طالب، في ماراثون شباب الجامعات الإفريقية الذي ينظمه المكتب الإأقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية.



وتجمع الطلاب أمام البوابة الرئيسية للجامعة بجوار المكتب الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا، واصطفوا بجوار بعضهم حتى انطلقت صافرة الماراثون.



وشارك في ماراثون شباب الجامعات الإفريقية، الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة أماني الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا، وممثل عن وزارة الشباب، علاوة على الطلاب المصريين والأفارقة.



وتم توزيع عبوات العصير وزجاجات المياه على المشاركين بعد انتهاء الماراثون لتعويض المجهود الذي بذله الطلاب.



يأتي هذا الماراثون،ضمن احتفالية أسبوع شباب الجامعات الإفريقية والذي تحتضنه جامعة الأزهر، نظرا لأن بها المكتب الإقليمي لاتحاد جامعات شمال إفريقيا تزامنا مع ذكرى تأسيس الاتحاد الإفريقي.