5 أزمات تحاصر حسام البدري قبل مباراة مصر وجزر القمر

فجأة وبدون مقدمات، وجد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر نفسه محاطا بالأزمات قبل لقاء الفراعنة وجزر القمر فى الجولة الثانية لمنافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون 2021 المقرر لها الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الرابعة عصر يوم الاثنين المقبل 18 من الشهر الجاري بتوقيت جزر القمر على ملعب الأخير.



ويرصد البلد 5 أزمات تحاصر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى قبل مواجهة جزر القمر الهامة:



الأزمة الأولى : التعادل مع كينيا

لم يكن حسام البدرى وجهازه المعاون يتوقع أن يسقط الفراعنة فى فخ التعادل مع كينيا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الخميس الماضي فى افتتاح مباريات التصفيات الافريقية على ملعبه ووسط جماهيره الأمر الذى يحتم على الفراعنة تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام جزر القمر العنيد.



الأزمة الثانية: فوز جزر القمر خارج ملعبه على توجو



حقق منتخب جزر القمر فوزا ثمينا على مضيفه منتخب توجو بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس الماضى ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة السابعة في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وسجل فايز سليماني هدف فوز منتخب جزر القمر بالمباراة في الدقيقة 51 من زمن المباراة ، ويتصدر منتخب جزر القمر جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط بعد تعادل مصر مع كينيا بنتيجة 1 – 1 فى المباراة التي استضافها ستاد برج العرب فى الجولة الأولى لنفس المجموعة ليزيد من صعوبة مهمة البدري قبل مواجهة الفريقين خاصة أن الفريق سيلعب على أرضه ووسط جماهيريه ويمتاز بالشراسة على ملعبه حيث سبق وأحرج منتخبى الكاميرون والمغرب.



الأزمة الثالثة: غياب المهاجمين



يعانى منتخب مصر وجهازه الفنى بقيادة حسام البدري من غياب المهاجمين عن تشكيل قائمته قبل لقاء جزر القمر خاصة بعد إصابة أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدى فى المران الذي سبق السفر مباشرة لجزر القمر ونفس الأمر غياب الثنائى المحترف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالي للإصابة وتواجد مصطفى محمد وصلاح محسن مع المنتخب الأوليمبى الأمر الذي يجعله يلعب بالجناح محمود كهربا كمهاجم صريح .



الأزمة الرابعة : ارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة :

تعانى بعثة منتخب مصر منذ وصولها إلى جزر القمر من ارتفاع درجة الرطوبة بشدة حيث تتراوح من 60 إلى 80 درجة بجانب شدة درجة حرارة الشمس الأمر الذى يترتب عليه معاناة اللاعبين من نقص الأوكسجين فى الجو .



الأزمة الخامسة : ملعب المباراة

يخوض منتخب مصر مباراته أمام جزر القمر على ملعب نجيل طبيعى يتم اللعب عليه لأول مرة الأمر الذى يجعل هناك تخوفا من أرضيته وتسببها فى عدم قدرة لاعبى مصر على مجاراة نظرائهم فى جزر القمر .







