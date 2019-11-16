الدورة الثالثة.. الكويت تستضيف دورة الألعاب الخليجية

قال رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الاحمد الصباح، اليوم السبت: إن الكويت ستستضيف في أبريل المقبل دورة الألعاب الخليجية الثالثة لدول مجلس التعاون.





وأضاف الشيخ فهد الناصر في تصريح صحفي أن الدورة ستتضمن 12 لعبة وهي كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة وكرة اليد والسباحة والعاب القوى إضافة الى 6 لعبات أخرى ستحدد فيما بعد.





وأوضح أن البطولة ستقام في الفترة من 4 حتى 14 أبريل المقبل، بمشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين إلى جانب الكويت البلد المستضيف.





وأكد أن (الأوليمبية) بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ستبذل قصارى جهدها لتخرج الدورة بالشكل اللائق باسم الكويت إلى جانب توفير كافة سبل الراحة للأشقاء وسط أجواء تسودها المحبة والود والترابط.



