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فن

يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور

السبت 16/نوفمبر/2019 - 05:51 م
صدى البلد
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محمد صبحى
شهد حفل المطرب الشعبي مصطفى حجاج الذي أقيم داخل أحد المولات في القاهرة الجديدة حضورا جماهيريا غير مسبق من محبيه ورواد المكان ممن احتشدوا في طرقات المول حول المسرح وبحيرة النافورة الراقصة.

حضر حجاج بصحبة مدير أعماله ميمي فؤاد وكان في استقبالهما منظم الحفلات المنتج وليد منصور وبمجرد صعوده علي خشبة المسرح، مرددا أغنيته الشهيرة "يا بتاع النعناع" وتعالت صيحات وهتافات الإعجاب بارجاء المكان التي لم تنقطع طوال الحفل.

كما قدم حجاج المزيد من أغانيه المميزة التي اشعلت المزيد من آجواء البهجة والإثارة منها "خطوة ،"زحمة حياتى” ، "يا لوز مقشر"، "الوجع"، "مبحنلهاش"، "انا بتقطع من جوايا"،" اللى يقدر يتقدر:، "100 وش" .. بالإضافة إلى بعض أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" و " انا موجود" و"بناقصه" .

يذكر أن ألبوم «هتزهزه» يضم 11 أغنيات يتم طرحها على طريقة السينجل على فترات، كما طرح «حجاج» أخر أغنياته من الألبوم وهي «انا موجود»، حيث حققت نحو مليون و200 ألف مشاهدة بعد ثلاثة أسابيع من طرحها على موقع اليوتيوب.
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور
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