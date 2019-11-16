القومي للمرأة ينعي الدكتورة فوزية عبدالستار: أهم النماذج النسائية المشرفة

نعى المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ببالغ الحزن والآسى الدكتورة فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائى التى وافتها المنية اليوم.





وعبرت "مايا"، عن بالغ حزنها لوفاة الفقيدة القديرة الدكتورة فوزية عبد الستار، مؤكدة أنها كانت قيمة و قامة فى مسيرة حياتها القانونية، وأنها كانت وستظل من أهم النماذج النسائية المشرفة للمرأة المصرية، مضيفة أن المجلس القومي للمرأة قد شرف بكونها من أوائل عضواته كما تولت أيضا رئاسة لجنتة التشريعية ، وسوف يذكر التاريخ لها خوضها العديد من المعارك التشريعية التى أسهمت فى تعزيز دور المرأة فى المجتمع ، وتمكينها من العمل فى مناصب مختلفة.





وتقدّمت بخالص العزاء إلى الدكتورة هالة نجيب ابنة الفقيدة الدكتورة فوزية عبد الستار وعضوة لجنة الصحة بالمجلس، داعية الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



