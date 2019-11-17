مافريكس يفوز على رابتورز 110-102 في دوري السلة الأمريكي

سجل لوكا دونتشيتش 26 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، ومرر 7 كرات حاسمة ليفوز دالاس مافريكس (110-102) على تورونتو رابتورز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.



وأضاف كريستابس بورزينجيس 20 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة لصالح مافريكس الذي خسر مباراتيه السابقتين.



وسجل كل من سيث كيري وديلون رايت 15 نقطة مع دالاس، بينما أحرز كل من ماكسي كليبر ودوريان فيني سميث 10 نقاط.



وتصدر نورمان باول لاعبي تورونتو وسجل 26 نقطة، وأضاف فريد فان فليت 24 نقطة.

وأحرز باسكال سياكام، 15 نقطة ومرر 7 كرات حاسمة، وأضاف مات توماس 10 نقاط ليخسر رابتورز للمرة الثانية خلال سلسلة من 5 مباريات خارج الديار.

