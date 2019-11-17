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أخبار البلد

سلطنة عمان تحتفل بطلابها الخريجين فى القاهرة.. صور

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:32 م
جانب من الحفل
جانب من الحفل
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نادر سمير
نظمت الملحقية الثقافية بسفارة سلطنة عمان بمصر، ونادى طلبة السلطنة بالقاهرة، مساء أمس، حفلًا بمقر مسرح معهد الموسيقى العربية بالقاهرة، وذلك احتفالًا بالعيد الوطنى الـ ٤٩ لسلطنة عمان، وتكريم الطلبة العمانيين الخريجين من الجامعات المصرية.

ويأتى الحفل تحت رعاية الدكتور على بن أحمد العيسائى عضو مجلس الدولة، وسفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، بحضور نصر العبرى الملحق الإعلامى للسفارة ولفيف من كوادر السفارة العمانية.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الغنائية التى تعبر عن التراث العمانى، كما تم تكريم عدد من الطلبة الخريجين.

وقال سامى النهرى رئيس نادى طلبة سلطنة عمان بالقاهرة، خلال كلمته فى الحفل، إن النادى حرص منذ تأسيسه عام ١٩٧٦ على المشاركة فى الاحتفال بالأعياد الوطنية للسلطنة، مشيرًا إلى أن النادى يهدف لرعاية الطلاب العمانيين، ومشاركتهم فى كافة النشاطات المختلفة، إلى جانب تعريفهم بالموروث الحضارى للسلطنة.
سلطنة عمان تحتفل بطلابها الخريجين فى القاهرة.. صور
سلطنة عمان تحتفل بطلابها الخريجين فى القاهرة.. صور
سلطنة عمان تحتفل بطلابها الخريجين فى القاهرة.. صور
سلطنة عمان تحتفل بطلابها الخريجين فى القاهرة.. صور
سلطنة عمان تحتفل بطلابها الخريجين فى القاهرة.. صور
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