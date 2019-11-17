الأيام بتعدى ملهاش طعم.. هنا شيحة توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها

وجهت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" رسالة مؤثرة لمتابعيها أثارت بها الجدل.وقالت هنا شيحة: «كل يوم بيعدى خلص و كل يوم جديد هدية اختيار .. اختار حياتك , شغلك , صحابك مش دايمة لحد».وتابعت شيحة: «اللى دايم عملك و قلبك و روحك الحياة بتعلمنا بس فى دروس بتبقى صعبة قوى قوى لازم نتعلم منها و نشوف الدرس ايه .. اتعلمت ان الحب بيبان متاخر اتعلمت ان الخير موجود بس مستخبى جوه القلوب خايف يبان عشان الخوف بقى اقوى مننا فبقينا نخاف نحب لنتجرح».وأضافت هنا شيحة: «بقينا عايشين و مش عايشين الايام بتعدى ملهاش طعم لحد ما يحصل حاجة تزلزل كيانك و تفوقك و تخليك تعيد حسابتك فى كل حاجة».وأثارت الرسالة الجدل بين متابعى هنا شيحة، وجاءت أبرز التعليقات:وفاه هيثم احمد زكي أثرت فيكي قووي وتقريبا انتي من الناس القليله اللي فهمت الرساله , عندك حق الحياة مش دايمة لحد , ربنا يهديك ويهدينا اجمعين انا حاسة انك قريبة من ربنا بموت هيثم الله يرحمه , ربنا ينور بصيرتك