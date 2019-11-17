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فن

الأيام بتعدى ملهاش طعم.. هنا شيحة توجه رسالة مؤثرة لمتابعيها

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:31 م
هنا شيحة
هنا شيحة
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شروق حمدى
وجهت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" رسالة مؤثرة لمتابعيها أثارت بها الجدل.

وقالت هنا شيحة: «كل يوم بيعدى خلص و كل يوم جديد هدية اختيار .. اختار حياتك , شغلك , صحابك مش دايمة لحد».

وتابعت شيحة: «اللى دايم عملك و قلبك و روحك الحياة بتعلمنا بس فى دروس بتبقى صعبة قوى قوى لازم نتعلم منها و نشوف الدرس ايه .. اتعلمت ان الحب بيبان متاخر اتعلمت ان الخير موجود بس مستخبى جوه القلوب خايف يبان عشان الخوف بقى اقوى مننا فبقينا نخاف نحب لنتجرح».

وأضافت هنا شيحة: «بقينا عايشين و مش عايشين الايام بتعدى ملهاش طعم لحد ما يحصل حاجة تزلزل كيانك و تفوقك و تخليك تعيد حسابتك فى كل حاجة».

وأثارت الرسالة الجدل بين متابعى هنا شيحة، وجاءت أبرز التعليقات:

وفاه هيثم احمد زكي أثرت فيكي قووي وتقريبا انتي من الناس القليله اللي فهمت الرساله , عندك حق الحياة مش دايمة لحد , ربنا يهديك ويهدينا اجمعين انا حاسة انك قريبة من ربنا بموت هيثم الله يرحمه , ربنا ينور بصيرتك

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