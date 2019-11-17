أرامكو تعلن عن سعر سهمها للأفراد.. وسعوديون على تويتر يرحبون

من جديد يتصدر عملاق النفط السعودي " أرامكو" حديث السعوديين علي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" ولاسيما بعد الإعلان عن السعر الرسمي للسهم بالشركة للأفراد.



فقد أثار الإعلان الرسمي لسعر السهم الخاص بأرامكو لاكتتاب الأفراد ما بين 30 إلي 32 ريالا سعوديا حفيظة أبناء المملكة الذين عبروا عن سعادتهم ورغبتهم في المشاركة في هذا الاكتتاب العالمي والذي يعد الأضخم في تاريخ المملكة العربية السعودية.



وقال عبد الله الغذامي عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" : اليوم يوم مختلف ،أن تكتتب في أرامكو ، أن تحس أنك جزء من هذه الجوهرة الوطنية ، عرفت أرامكو مذ طفولتي ، وكنا نطرب لرؤية رجال عائدين في إجازاتهم ، كل ما فيهم يوحي أنهم فنيون .. لباسهم.. وجوههم .. لغتهم المختلفة ـ كنا نتخيل روائح الزيت في أعطافهم ـ فقد جاء اليوم لنكون كلنا أرامكو".



ومن جانبه ذكر حسين الزهراني علي صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا " نزل سعر سهم ارامكو كحد اعلى 32 وادنى 30 جدا سعر خورافي ورخيص انصح اللي حاب يستثمر ويكون له ثروه هذي هي فرصتك".