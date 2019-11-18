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اقتصاد

اليوم .. الغرف التجارية تستضيف منتدى الأعمال المصري - الفلبيني

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
الاتحاد العام للغرف
الاتحاد العام للغرف التجارية
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ولاء عبد الكريم
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى، ملتقى الأعمال "المصرى ـ الفلبيني" اليوم الإثنين، لبحث تنشيط التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.

ومن المقرر أن يتم تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الفلبينيين فى مجالات الدواء ومستحضرات التجمٌيل الصناعات الغذائٌية، والأغذية العضوية والتوابل، لبحث أوجه التعاون فى تلك المجالات وعقد صفقات تصديرية و استيرادية لتنشيط التجارة وجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين.

وكشفت بيانات خاصة بالتجارة الخارجية أن حجم التجارة بين مصر والفلبين بلغ خلال عام 2018 نحو 46 مليونًا و692 ألف دولار، منها 33 مليونًا و400 ألف دولار صادرات مصرية و13 مليون دولار واردات من الفلبين.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية فى الفاكهة والحمضيات والبطيخ والقهوة والشاي والتوابل والدهون الحيوانية والزيوت النباتية ومنتجاتها، وأهم الواردات فى الحيوانات الحية والساعات وأجزاؤها والسكريات والحلويات والسكر.

وأكد تقرير الهيئة العامة للاستثمار أن حجم الاستثمارات الفلبينية فى مصر بلغ 6 ملايين و47 ألف دولار حتى سبتمبر 2018 فى 37 شركة فى مجالات الزراعة والخدمات والصناعة والسياحة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أن البلدين يربطهما العديد من الاتفاقيات فى عدد من مجالات التعاون العلمى والفنى فى مجال الزراعة واتفاق تجارة واتفاق تشجيع وحماية الاستثمار ومذكرات تفاهم فى مجالات الحجر الزراعى والنباتى والصحى واتفاقية الاعتراف المتبادل بالشهادات الصحية الصادرة بين البلدين فى مجال التجارة ومذكرة تفاهم حول إقامة مشاورات ثنائية بين وزارتى الخارجية فى البلدين.
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