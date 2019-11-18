مش ابني.. المطرب الشعبي ‫شادي الامير‬‎ يفجر مفاجأة عن واقعة طفل السلالم بالغربية



كما أوضح أنه تعرض لمشكلات أسرية نتج طلاقه عن زوجته مؤكدا أنه مازالت مقيمه بمحل إقامته وكثرة المحاضر التي تحررها ضده مما ادي الي تركه لطفله الكبير وسافر الي مدينة الإسكندرية .



وأشار أن يرسل لها دوما مصاريف طفله عن طريق البريد أو مع أحد أصدقائه مضيفا أن دارت بينهما مكالمه هاتفيه منذ اسبوعين وحدثت مشاجرة ومشاهدة كلامية وهددتنى أنها ستقوم بعمل بلاغ وتفاجئ بأنها قامت بتركهما أمام منزله فى طنطا.



واستكمل المطرب الشعبي عندما رأيت صور الاطفال قلت لوالدتي تروح تجيبهم، بس معرفتش تستلمهم، لأن فيه بلاغات ولازم أنا أروح بنفسي، وأنا فعلا هروح أجيب ابني، لأني عرفت من اللي حواليها إنها كانت ناوية تتهمني بخطفهم في وقت سابق.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية تلقى إخطارا بوجود يدعى "شادى" 3 سنوات والثانى يدعى "يازن" 3 أشهر مقيمين منذ ٤ أيام داخل بئر السلم بعمارة سكنية يقطن فيها والدهم شادي أمير المطرب الشعبي .



وبسؤال الجيران اتضح أن والدتهم من قامت بوضعها داخل مدخل العمارة ورحلت و لم يكن والدهم داخل المنزل حتى يتسلمهم وجارته هي التي ترعاهم طيلة الـ 4 أيام.



وكشفت التحريات أن والد الطفلين يدعي "ا. د.ا.و" واسم الشهرة شادي أمير وله معلومات جنائية ومحكوم عليه بالسجن ٣ سنوات في قضية أموال عامة.



كما كشفت التحريات أنه متزوج من ٤ سيدات والأطفال أبناؤه من الزوجة الرابعة وحدثت بينهم مشاكل قامت الزوجة على أثرها بترك الأطفال بمدخل العمارة التي يسكن بها الأب وهربت.



تم تحرير محضر رقم ١٢٢٥٥ إداري أول طنطا وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بتحويل الأطفال الي دار رعاية الأيتام حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.

أكد أمين الديب وهدان وشهرته شادى الامير، مطرب شعبي فلسطيني الجنسية بطنطا صاحب واقعة إلقاء طليقته لطفليه في بئر السلم بالعمارة السكنية أن الطفل الرضيع مش ابني وأنا كنت خارج المنزل لم أر أي أطفال في بئر السلالم بالعمارة السكنية".كما أوضح أن هناك خلافات أسرية بينه وبين طليقته مشاكل وقام بتطبيقها منذ سنتين مشيرا إلى تركه منزله بطنطا وذهب للعيش بمدينة الإسكندرية لارتباطه بإحياء حفلات وظروف العمل.وكشف أن المطرب الشعبي أنه تفاجأ بالأطفال مقيمين بمدخل العمارة منذ ٤ أيام وتقوم جارته "س.ا" برعايتهم حتى قامت بإبلاغ الشرطة وتم تحويل الأطفال إلى النيابة ومنها الي دار رعاية .