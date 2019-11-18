المنافس المجهول بـ21 محترفا .. تعرف على منتخب جزر القمر قبل مواجهة مصر

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم ، نظيره جزر القمر اليوم الاثنين ، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون ، في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.



ويمثل منتخب جزر القمر الذي يستضيف المنتخب الوطني عصر الإثنين في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 ، لغزا للكثير من المتابعين كونه أحد المنتخبات القليلة في أفريقيا الذي لم يسبق لها اللعب في مصر ناهيك عن سجله الخالي من أي إنجاز يُذكر منذ انضمامه للاتحاد الأفريقي مطلع هذه الألفية.



موقع الاتحاد المصري لكرة القدم يلقي الضوء على المنتخب العربي (المجهول) في السطور التالية:



تأسس الاتحاد الوطني في جزر القمر عام 1979 بعد نحو 4 سنوات على استقلال البلاد عن فرنسا ’ وانضم للاتحاد الأفريقي 2003 والاتحاد الدولي 2005.



لم يسبق لمنتخب جزر القمر التأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا طوال النسخ الـ 32 السابقة.



استهل منتخب جزر القمر مشواره في هذه التصفيات بالفوز على منتخب توجو (1 – 0) وتصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 3 نقاط.



الفوز على توجو كان بمثابة رد الاعتبار للمنتخب العربي الذي ودع تصفيات كأس العالم 2022 من الدور التمهيدي بتعادله (1 – 1) على أرضه ثم خسارته (0 – 2) في لومي خلال سبتمبر الماضي.



في تصفيات النسخة السابقة لكأس أمم أفريقيا تخطى منتخب جزر القمر نظيره من جزيرة موريشيوس في الدور التمهيدي لكنه تزيل ترتيب المجموعة الثانية خلف المغرب والكاميرون ومالاوي برصيد 5 نقاط بعد أن حقق أكثر من مفاجأة أبرزها الفوز على مالاوي والتعادل مع الكاميرون والمغرب.



خاض منتخب جزر القمر بطولة كأس كوسافا خلال مايو ويونيو الماضيين في جنوب أفريقيا وتصدر المجموعة الأولى من تعادل مع إسواتيني (2 – 2) وفوز على موريشيوس (2 – 1) لكنه خسر أمام زيمبابوي في ربع النهائي (0 – 2) ومالاوي في مباراة تحديد المركز السابع (1 – 2).



شارك منتخب جزر القمر في تصفيات مونديال 2018 وتخطى ليسوتو في المرحلة الأولى لكنه ودع من المرحلة الثانية أمام غانا بالتعادل (0 – 0) على أرضه والخسارة (0 – 2) في كوماسي.



تقدم منتخب جزر القمر خمس مراكز في التصنيف العالمي ليصل للمركز الـ 142 عالميًا والـ 40 أفريقيًا برصيد 1067 نقطة.



تضم قائمة جزر القمر 22 لاعبًا منهم 21 محترفًا في 8 دول هي فرنسا (14 لاعبًا) ، هولندا ، صربيا ، بلجيكا ، السويد ، رومانيا ، النرويج ، وناميبيا (لاعب واحد).



المدرب الوطني أمير عبده (47 سنة) يقود منتخب جزر القمر منذ 13 يناير 2014 ويفضل اللعب بطريقة (4 – 3 – 3).



قاد عبده الفريق في 20 مباراة فاز في 4 وتعادل في 8 مباريات وخسر في 8 مباريات أيضًا.



متوسط أعمار منتخب جزر القمر 27 سنة و3 شهور وأكبر اللاعبين القائد نديم عبده (35 سنة).



تبلغ القيمة السوقية لمنتخب جزر القمر وفقًا لموقع (ترانس فير) ماركت المعروف نحو 14.10 مليون يورو (251.4 مليون جنيه) وأغلى اللاعبين فؤاد باشيرو لاعب مالمو السويدي (1.10 مليون يورو) ، فايز سليماني جناح كورتريك البلجيكي (1.8 مليون يورو) والفاردو بن محمد لاعب رد ستار بلجراد الصربي (3 مليون يورو).