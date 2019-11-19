ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس المسار المصري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/2020 الخاصة بمدارس المسار المصري المرخص لها بتدريس المناهج المصرية في الرياض وجدة والدوحة ومسقط وميلانو.



ووفقا للجداول المعلنة، تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مدارس المسار المصري يوم السبت 11 يناير 2020 وتستمر حتى الخميس 16 يناير 2020، ويؤدي الطالب الامتحان في لغة أجنبية واحدة الإنجليزية أو الفرنسية كلغة أولى.



جدير بالذكر أن مدارس المسار المصري هي مدارس أهلية سعودية تابعة لإشراف وزارة التعليم السعودية وفى نفس الوقت تُدرس المنهج المصري كاملا طبقا لمناهج وزارة التربية والتعليم المصرية، كما أن مدارس المسار المصري تلتزم بدليل التقويم الخاص بالمنهج المصري وتعد الكتب الدراسية الخاصة بالحكومية المصرية مسئولية المدارس في حين أنه يمكن الحصول عليها من قطاع الكتب بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية.



أما عن نظام الاختبارات في مدارس المسار المصري، فبالنسبة لاختبارات سنوات النقل: تكون الاختبارات مسئولية المدارس وتتم تحت إشراف الإدارة التعليمية وقطاعـات وزارة التعليم السعودية.



أما اختبارات الشهاداتين الابتدائية (الصف السادس الابـتدائي) والإعداديـة (الــصف الثالث الإعدادي)، فتتم بالمدارس، ولكن يتم وضع الاختبارات من قبـل وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية وتحت إشرافها.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صور جداول امتحانات الشهادة الاعدادية بمدارس المسار المصري.