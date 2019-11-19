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رياضة

تركى آل شيخ يعلن عن مفاجأة.. والجمهور: أي حاجه هاتعملها لازم تكوون عالمية

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:40 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
كتب المستشار تركى آل شيخ، من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".

وكتب تركى آل شيخ،،=: " شغال على مسلسل فكرتي، وسيناريو وحوار الاستاذ الكبير عمرو سمير عاطف ... ان شاء الله سيرى النور في ٢٠٢٠ ... بحاول فيه أن أظهر مسلسل عربي بشكل عالمي ينافس الأعمال والمسلسلات العالمية ... ".

وحاز منشور تركى آل شيخ، على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

بالتوفيق واكيد اي حاجه هاتعملها لازم تكوون عاااالميه.

ربنا يوفقك وأكيد هيكون مسلسل عالمي بالتوفيق لجميع العاملين بهذا المسلسل.

طيب ما تحاول تعمل حاجه لاطفال غزه، احسن مليون مره من المسلسلات والافلام اقسم بالله.
تركى آل شيخ يعلن عن مفاجأة.. والجمهور: أي حاجه هاتعملها لازم تكوون عالمية
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