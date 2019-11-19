طريقة عمل فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ مع الشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل صينية «فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ».



مقادير عمل صينية «فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ »



بصل بودر

ثوم بودر

بابريكا

حبهان مطحون

زرق لورا مطحون

جنزبيل مطحون

زيت وسمنة





ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل صينية «فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ » خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:

