ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طريقة عمل فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ مع الشيف توتا مراد.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 02:48 م
فتة طاجن التورلي
فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ
Advertisements
قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل صينية «فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ».

مقادير عمل صينية «فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ »

بصل بودر
ثوم بودر
بابريكا
حبهان مطحون
زرق لورا مطحون
جنزبيل مطحون
زيت وسمنة


ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل صينية «فتة طاجن التورلي بدبابيس الفراخ » خطوة بخطوة شاهدي الفيديو:
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كفتة بالبرغل لـ الشيف توتا مراد.. فيديو

أسهل طريقة لعمل طاجن المكرونة مثل محلات الكشري.. فيديو

طريقة عمل صينية البطاطا بالفرن..فيديو

طريقة عمل صينية البطاطا بالبشاميل..فيديو

طريقة عمل سمك القاروص للشيف توتا مراد.. فيديو

بكل سهولة..طريقة عمل لحمة مشوية مع الشيف توتا مراد..فيديو

ترشيحاتنا

تغيير وحيد.. شوقى غريب يحسم تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب أفريقيا

أحمد صلاح حسنى ينشر كواليس جديدة من فيلم الممر

العدل: المحطات المصرية خسرت 3 مليارات جنيه فى 2017

نورتى الشاشة.. هند صبرى تهنئ لميس الحديدى بعودتها مرة أخرى.. فيديو

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

خد بالك من الفيشة.. أشياء تزيد من فاتورة الكهرباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض زواج رومانسي فى قلب المحيط.. العريس يتعرض لموقف محرج

فى عيد ميلادها.. 20 إطلالة متشابهة بين منى زكي وسعاد حسني

رد فعل مؤثر لمشردة عمرها 70 عامًا بعد حصولها على منزل خاص.. شاهد