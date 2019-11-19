فلسطين تطلب عقد اجتماع وزاري للجامعة العربية لمواجهة إعلان أمريكا بشرعنة الاستيطان

طالبت دولة فلسطين الأمانة العامة للجامعة بعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في أقرب وقت ممكن، بهدف بحث التطور الأخير لموقف الإدارة الأمريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 .



وأفادت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية أنه بناءً على تعليمات سيادة الرئيس محمود عباس وتوجيهات وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي، خاطبت المندوبية الأمانة العامة للجامعة العربية لعقد اجتماع وزاري لبحث الموقف الأمريكي الأخير الذي عبر عنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية يوم 18 نوفمبر بأن بلاده لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مخالفًا للقانون الدولي والذي يأتي ضمن سلسلة من المواقف والقرارات الأمريكية الأحادية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.