خطأ يقع فيه المصلون عند إدراك الإمام يبطل الصلاة| الإفتاء تكشف عنه

قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك أدابًا للفتح على الإمام أي "تصحيح ما أخطأ"، ونص العلماء على أن هناك مجموعة من الآداب ينبغي أن يلاحظها أو يستوعبها المأموم عند الفتح على الإمام.



وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: « أصلي بالناس إمامًا وبعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءتي للسورة سقطت مني كلمةٌ سهوًا، فهل يجب على المأمومِ الفتحُ على الإمام، أم لا؟»، أن هناك حالتين يجب فيها على المأمومين تصحيح خطأ الإمام.



وتابعت: أولهما يجب على المأمومين الفتح على الإمام إذا أخطأ في الفاتحة؛ لأنها ركنٌ من الصلاةِ، فيكون كَمَن نَسيَ ركوعًا أو سجودًا، وثانيًا أنه يلزمهم الفتحُ عليه إذا أخطأ خطأً يغير المعنى؛ بأن أدخل أهل الجنةِ النار مثلًا، أو العكس.



خطأ يقع فيه المصلون عند إدراك الإمام

قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.



وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.



وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.



وتابع أمين الفتوى: "أما إذا لحق المصلي الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة".



خطأ شائع يقع فيه المصلون للحاق الإمام في الركوع

ومن جانبه قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق إن تكبيرة الإحرام هي مفتاح دخول المسلم في الصلاة ولها أركان يجب توافرها بها حتى تكون صحيحة أول هذه الأركان قول" الله أكبر" لافتا إلى أن بعض العلماء أجاز بقول " الله كبير" ولكنها لم ترد عن النبي صلى اله عليه وسلم والأفضل أن نقول كما قال " الله أكبر" .



وأضاف عبد الجليل في فتوى مسجلة له ، قائلا : إن رفع اليدين في تكبيرة الاحرام ليست من أركانها بل من سنن وهيئات الصلاة أم الخلاف حول رفعها إلى أعلى أو إلى حد الأذن أو خلفها ليس له اي صحة .



وتابع وكيل الأوقاف أن تكبيرة الإحرام يجب ان تقال والمصلي واقفا فلا يجوز أن يلحق الإمام في الركوع وينطق تكبيرة الإحرام وهو يركع فهذا خطأ شائع لا تكتمل به الصلاة لأنك لم تدخل اصلا في الصلاة . فالصحيح أن تقف مستقيما وتكبر ثم تكبر تكبيرة الانتقال للركوع.

