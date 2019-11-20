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دينا الشربيني واجهة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:10 م
مهرجان القاهرة السنمائى
مهرجان القاهرة السنمائى الدورة 41
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شيرين عادل
قالت رشا حسني، مبرمج عروض منتصف الليل وأفلام آسيا والباسيفك بمهرجان القاهرة السينمائي، إن مهرجان القاهرة السينمائي سيعرض هذا العام أفلامًا من جميع دول العالم.

وكشفت رشا حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية "TEN"، أن فترة الإعداد لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 استغرقت 10 أشهر، لافتة إلى أن الحفل سيبدأ في الثامنة مساء يخرجه هشام فتحى ويقدمه الفنانين دينا الشربيني، وخالد الصاوي، أحمد داوود.

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث (المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد).
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