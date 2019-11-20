أول تعليق لـ رانيا يوسف بعد السخرية من فستانها فى مهرجان القاهرة السينمائى

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى توتير من اطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى يقام حاليا ومن المقرر ان تستمر فعالياته حتى 29 نوفمبر الحالى.



وكان بعض رواد التواصل الاجتماعى على تويتر قد سخروا من اطلالة رانيا يوسف بنشر صورة لها بجوار صورة أخرى لبطة ترتدى نفس فستان رانيا وهو ما دفعها لنشر الصورة والتعليق عليها.



واكتفت رانيا يوسف فى تعليقها بالتهريج والضحك كنوع من الممازحة.



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تفتتح مساء اليوم الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، ومن المنتظر تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وتحصل منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.

