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أخبار العالم

أطلق النار من رشاش داخل معهد تعليمي.. تفاصيل القبض على عشريني بالسعودية

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
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سعيد العربي
قبضت شرطة حفر الباطن، مساء اليوم الخميس، على شاب عشريني قام بإطلاق النار من سلاح ناري "رشاش"، وذلك بعد وقت وجيز وقياسي بعد بلاغ تقدم به أحد المتضررين، والذي وثّق الحادثة بمقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا.

وتفصيلًا، ووفق مصادر قالت "سبق": إنه عند تمام الساعة 1:45 من مساء اليوم الخميس، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بدخول شاب عشريني لمقر أحد المعاهد التعليمية الخاصة بسلاح من نوع "رشاش"، ومن ثَم قام بإطلاق النار وسط المقر، وقام بالهروب عبر مركبته الخاصة من نوع تويوتا "كامري" لجهة غير معلومة.

وأضافت المصادر أنه بعد تلقّي البلاغ انتقل المختصون من رجال الضبط الجنائي للموقع، وعثر على طلقة حية واحدة لسلاح رشاش، وظرف فارغ واحد، ومقذوف واحد داخل أحد الكراسي بالمكاتب، وتم رصد آثار لإطلاق النار على مدخل المعهد، التي تسببت بتكسير الزجاج للباب الخارجي، دون أي إصابات بشرية.

وأوضحت أنه بعد تكثيف الجهود والبحث تكللت بالقبض على الجاني، وتم اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية لإحالة أوراقه للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

الجدير بالذكر أن مقطع فيديو تم تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب عشريني في مركبة من نوع تويوتا كامري، ويحمل بيده سلاحًا من نوع رشاش يدخل لمقر أحد المعاهد التعليمية ويطلق النار وسطه، ويلوذ بالفرار لجهة غير معلومة.
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