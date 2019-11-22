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أخبار العالم

محكمة تلزم إيران بدفع 180 مليون دولار لصحفي أمريكي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 11:29 م
جيسون رضائيان
جيسون رضائيان
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قسم الخارجي
ألزمت محكمة فيدرالية في واشنطن، إيران بدفع 180 مليون دولار تعويضات للصحفي الأمريكي في صحيفة "واشنطن بوست"، جيسون رضائيان، وعائلته بسبب الاعتقال والتعذيب.

ووفقا لقناة "العربية" فإن رضائيان من مواليد عام 1976، هو صحافي إيراني - أمريكي، شغل منصب مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" في طهران.

واعتقلت السلطات الإيرانية، جيسون رضائيان، مع زوجته، في 2014 وهي صحفية أيضا، واحتجزتهما بتهمة التجسس.

وأفرجت إيران عن زوجة جيسون رضائيان، في أكتوبر الماضي، بكفالة، لكن رضائيان ظل رهن الاعتقال ووُضِع في سجن إيفين الإيراني، وهو مركز اعتقال في طهران معروف بسجن السياسيين والمثقفين.

وقضى جيسون رضائيان، نحو 18 شهرا في السجن، وفي يناير 2016، أفرجت عنه إضافة إلى 3 سجناء أمريكيين آخرين، مقابل إطلاق واشنطن سراح 7 إيرانيين.
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