ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هاني شنودة: توسطت لإلحاق عمرو دياب بمعهد الموسيقى واسمه الحقيقي مش عمرو

السبت 23/نوفمبر/2019 - 02:16 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
خالد محيي الدين
قال الموسيقار "هاني شنودة"، إن اكتشاف المواهب الغنائية يتطلب وجود أذن موسيقية والصوت العذب، وكان الهضبة عمرو دياب هو من دق باب غرفته في احدي الفنادق ببورسعيد، وطلب منه العمل كمطرب وان يدخل في المجال الفني.

ونوه "شنودة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي"، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أنه أعجب كثيرا بصوت الهضبة "عمرو دياب"، فضلا عن هيئته المناسبة لتصوير الكليبات التي كانت صيحة أساسية في صعود أي مطرب جديد.

وتابع، أنه نصح عمر دياب بالتخلي عن اللهجة البورسعيدية والسفر إلى القاهرة كي يحترف في مجال الغناء، ليفاجأ بوجوده صباح اليوم التالي مستعد للسفر معه للقاهرة وهو في سن العشرين فقط.

وأشار، إلي أن اسم الهضبة الحقيقي ليس عمرو، ورفض ذكر اسمه الحقيقي قائلا "هو الي يقول اسمه الحقيقي مش انا"، موضحا أن أخر أسم عائلته الحقيقي ينتهي بـ "دياب".

ونوه الموسيقار الكبير "هاني شنودة"، إلى أنه توسط لـ "عمرو دياب" بعد ذلك للالتحاق بمعهد الموسيقى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموسيقار يحيى الموجي يكشف سبب ضربه لـ عمرو دياب على المسرح أمام الجمهور.. فيديو

عادل أديب عن وفاة هيثم أحمد زكي: افتكرت عماد أخويا اللي مات.. وتفاصيل اختياره لاستكمال دور حليم.. بيتنا كان مضيفة لكل فناني الزمن الجميل

هاني شنودة: أدين بفضل كبير لوالدي..وأقنعت عائلتي بالعمل في الموسيقي

هاني شنودة يكشف كواليس عمله بـ شمس الزناتي والمشبوه

هانى شنودة يروى قصة اعتقاله ضمن جماعة الإخوان

هاني شنودة يكشف كواليس اللقاء الأول مع الكينج محمد منير

ترشيحاتنا

مكاسب بالجملة | رمضان صبحي رجل البطولة.. محمد صبحي افضل حارس.. ومصطفى محمد الهداف

لأسباب فنية .. تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري للاتصالات "طيبة -1"

وائل جمعة يهنئ منتخب مصر الأوليمبي

صفقة عسكرية تهدد العلاقات القطرية الفرنسية

تهنئة وشكر ورجاء | رسالة محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر بأمم أفريقيا تحت 23

أخطاء المصلين في الركوع.. 4 أفعال تنقص الثواب وإحداها تصيبك بالعمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تفجر مفاجأة لعملائها.. تقسيط صيانة السيارة بدون فوائد

بالأسود القصير.. أول ظهور لـ غادة عادل بعد خضوعها لعملية جراحية

بعد طول انتظار.. شاهد سيارة انفينيتي QX80 الجديدة من الداخل.. صور