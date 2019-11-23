هاني شنودة: توسطت لإلحاق عمرو دياب بمعهد الموسيقى واسمه الحقيقي مش عمرو

قال الموسيقار "هاني شنودة"، إن اكتشاف المواهب الغنائية يتطلب وجود أذن موسيقية والصوت العذب، وكان الهضبة عمرو دياب هو من دق باب غرفته في احدي الفنادق ببورسعيد، وطلب منه العمل كمطرب وان يدخل في المجال الفني.



ونوه "شنودة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "أحمد مجدي"، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أنه أعجب كثيرا بصوت الهضبة "عمرو دياب"، فضلا عن هيئته المناسبة لتصوير الكليبات التي كانت صيحة أساسية في صعود أي مطرب جديد.



وتابع، أنه نصح عمر دياب بالتخلي عن اللهجة البورسعيدية والسفر إلى القاهرة كي يحترف في مجال الغناء، ليفاجأ بوجوده صباح اليوم التالي مستعد للسفر معه للقاهرة وهو في سن العشرين فقط.



وأشار، إلي أن اسم الهضبة الحقيقي ليس عمرو، ورفض ذكر اسمه الحقيقي قائلا "هو الي يقول اسمه الحقيقي مش انا"، موضحا أن أخر أسم عائلته الحقيقي ينتهي بـ "دياب".



ونوه الموسيقار الكبير "هاني شنودة"، إلى أنه توسط لـ "عمرو دياب" بعد ذلك للالتحاق بمعهد الموسيقى.