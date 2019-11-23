اليوم.. التضامن تنظم دورة تدريبية لبناء قدرات مقدمى الرعاية للنساء الناجيات من العنف

تنظم وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم، السبت، الدورة التدريبية المتقدمة، والتى تعقد تحت عنوان "الدليل التدريبى لبناء قدرات مقدمى الرعاية على إدارة الحالات والدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف"، وذلك في إطار بناء قدرات مقدمي الرعاية على إدارة الحالة للسيدات المعنفات داخل دور استضافة المرأة المعنفة.



وقالت منال حنفى، مدير إدارة المراة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الدورة تستهدف بناء قدرات مقدمى الخدمات على إدارة الحالة داخل مراكز استضافة وتوجيه المرأة بالوزارة وتقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي للنساء الناجيات من العنف أو المعرضات له، وتزويدهن بالمعلومات والتوجيهات للاستجابة لاحتياجات السيدات والفتيات، وإحالتهن للخدمات الأساسية التي يحتجن إليها.



وأضافت منال حنفى أن الدورة التدريبية التى من المقرر أن تستمر على مدى 3 أيام خلال الفترة من 23 إلى 25 من نوفمبر الجارى، يشارك فيها 21 متخصصا من العاملين فى إدارة المراة ومراكز استضافة وتوجيه المرأة، وستتضمن الورشة عدة جلسات عمل وورش عمل نحو أداء أفضل.



وأوضحت أن "مراكز استضافة وتوجيه المرأة" تعد من أهم آليات وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء ضحايا العنف، وذلك من خلال توفير أماكن للسكن والرعاية والتأهيل والعمل على دعم المرأة التي تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة نتيجة التعرض للعنف وتحتاج إلى دعم ومساندة وتطوير نفسي واجتماعي وثقافي ومهني.



وأكدت أنه يتبع الوزارة 8 مراكز في محافظات "القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والإسكندرية، والمنيا، وبني سويف، والفيوم"، وتقدم خدمات للسيدات المعنفات سواء بالإقامة أو التردد لأخذ مشورة قانونية أو اجتماعية أو نفسية أو الحصول على خدمات تمكين اقتصادي أو توعية أو مساعدات مادية أو معنوية أو عقد جلسات صلح مع أهل السيدة المعنفة سواء كان زوجا أو أبا... إلخ، كما تقوم المراكز بمساعدة السيدة المعنفة باستخراج الأوراق الثبوتية، مشيرة إلى أنه بنهاية عام 2018 قدمت تلك المراكز المساعدة لأكثر من 2488 سيدة.