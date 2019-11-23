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مرأة

بإطلالة شتوية.. شاهد| أسيل عمران تبرز أنوثتها بالكاجول

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:21 ص
آية التيجي
شاركت الفنانة أسيل عمران صورة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة شتوية مميزة، وأنيقة للغاية، وهو ما دفع متابعوها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وعلقت أسيل عمران على صورتها، وقالت: صباح الخير جميعًا.

وارتدت أسيل عمران بنطال جينز باللون الأزرق، على توب باللون الأسود، وأكملت إطلالتها باختيار جاكيت أنيق باللون الرمادي، بأكمام طويلة، مصنوع من الصوف، واختارت كوتشي باللون الأبيض، وحقيبة ظهر باللون النحاسي.

وتركت أسيل عمران شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة بسيطة وغير متكلفة، فيما لم تتكلف في وضع المكياج، حيث أبرزت أنوثتها بوضع الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، واللون الروز كأحمر شفاه.

وأكملت أسيل عمران إطلالتها باختيار بعض الإكسسورات المميزة، والتي تناسبت مع إطلالتها، حيث اختارت أسورة أنيقة باللون الذهبي، مع قرطين ناعمين.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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