سعر ومواصفات بوجاتي تشيرون bugatti chiron بمعرض الرياض للسيارات.. صور

انطلقت فعاليات معرض الرياض للسيارات بعد افتتاح مبهر وحصل المعرض على موافقة رسمية ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي بإصدار جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة معدلة على هامش المعرض.









وكان ضمن السيارات المعروضة في معرض الرياض للسيارات أسطورة السرعة بوجاتي تشيرون هي البديلة عن سيارة بوجاتي فيرون بعد إضافة تعديلات خاصة وتعتمد سيارات تشيرون التي سيصنع منها 500 نسخة في العالم ، على محرك W16 سعة 8 لترات مع أربعة شواحن توربينية يولد قوة 1479 حصان.





ولكن شركة بوجاتي الفرنسية المملوكة من قبل مجموع فوكس فاجن الألمانية، عملت على تقليل وزن سيارة تشيرون سبورت بمقدار 18.1 كيلوغرام مقارنة مع الطراز الأساسي الذي يبلغ وزنه 1995 كيلوغرام ، وتم هذا من خلال تزويد السيارة بـ اطارات جديدة أخف وزنًا واستخدام زجاج أقل وزنًا ، وتزويد السيارة بأجزاء جديدة مصنوعة من الكاربون فايبر ، وإضافة مكابس مكابح مصنوعة من التيتانيوم بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D ، كما تم طباعة ماسحات الزجاج المصنوعة من الألومنيوم بتقنية ثلاثية الأبعاد أيضًا .









ويبلغ سعر بوجاتي تشيرون سبورت ما يقارب من 3.26 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 53.790.000 مليون جنيه مصرى .





موسم الرياض







واشتري الفنان محمد رمضان ثاني سيارة في معرض موسم الرياض للسيارات، الذي انطلقت فعالياته، أمس الخميس، ليقوم بشراء سيارة مرسيدس G65، يتوفر منها 65 سيارة فقط في العالم، واستغل رمضان فرصة تواجده في المعرض لإقامة حفلة غنائية مساء أمس.



