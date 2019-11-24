المرض الصامت .. أعراض مرض احتباس البول عند القطط في الشتاء

احتباس البول عند القطط يعتبر بمثابة المرض القاتل للقطط في فصل الشتاء، فاحتباس البول من الأمراض الخطيرة جدا ويجب عدم السكوت عليها فحين يحتبس البول عند قطك، ربما يؤدى ذلك أن لم يسعف بسرعة لفقدك للقط.





وقالت الدكتورة دكتورة نادية وديع لطفي بمديرية الطب البيطري بالقاهرة، إنه في هذا المرض يختلف القط عن القطة فمخرج البول عنده صغير جدا، وبالتالى فكثيرا ما يشكو القط الذكر من مرض احتباس البول في القطط.





تعريف احتباس البول في القطط

احتباس البول في القطط هو مجموعة مى الأسباب التي تؤدي إلى التأثير على المثانة ومجرى البول وتظهر في القطط البالغة بشكل أكبر من القطط الصغيرة أحيانا.





أسباب احتباس البول في القطط

- التهابات المثانة بسبب الضغط العصبي أحيانا.

- الحصوات بسبب تراكم الأملاح في المسالك البولية وتحدث بسبب الدراي فود وعدم شرب الماء الكافي في الشتاء.

- قد يكون السبب هو عدوى فيروسيه تثير تكون مادة مخاطية والتى تسبب صعوبة فى التبول أو بولًا مدممًا.

- قلة الزواج أيضا قله التزاوج للذكور تسبب احتباس للبول.

- انسداد مجرى البول بشكل كامل او جزئي وتحاج تدخل سريع ويحدث بكثرة في القطط الذكور البالغة.





أعراض احتباس البول عند القطط

- صعوبة التبول

- نقط دماء في البول

- كثرة الذهاب إلى الليتر بوكس

- المواء العالي أثناء عملية التبول

- التبول خارج الليتر بوكس في أماكن متفرقة





عـلاج مرض احتباس البول عند القطط