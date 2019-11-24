أطعمة كارثية تزيد فرص الإصابة بـ التهاب المفاصل.. والتخلص من الأعراض بـ 2 جنيه

لم يعد التهاب المفاصل قاصرًا على كبار السن فقط حيث يمكن أن يصيبك في أى مرحلة عمرية بسبب الإصابة بالسمنة والوزن الزائد حيث تعمل الدهون والشحوم المتراكمة في مختلف أجزاء جسم الإنسان على الضغط على مفاصل الجسم وتعد أبرز أعراض الإصابة به التدخين والتقدم فى العمر والنظام الغذائى.





ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد ابرز الأطعمة التى تصيبك بالتهاب المفاصل هى الحلويات والمعلبات والأطعمة المقلية المقليات واللحوم الحمراء فهى تحتوي اللحم على كمية كبيرة من الدهون والمواد الكيميائية.





على الجانب الآخر هناك العديد من الأطعمة التي يجب إدخالها لنظامك الغذائى فهى تحمى المفاصل وهي الأسماك الدهنية لغناها بأحماض أوميجا 3 الدهنية والثوم والزنجبيل فهو يساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.





يمكنك حماية نفسك عن طريق إنقاص الوزن وممارسة التمارين الرياضية مع القيام بكمادات باردة وساخنة.



