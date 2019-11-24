مريم الخشت تكشف كواليس مسلسل الآنسة فرح.. فيديو

قالت الفنانة مريم الخشت إن من أهم المحطات في حياتها الفنية مسلسل "لا تطفئ الشمس" وأن هذا المسلسل كان السبب في ترشيحها بعد ذلك لأعمال أخرى من أهمها مسلسل "ليالي اوجيني".



وأضافت مريم الخشت قائلة لكاميرا صدى البلد: مسلسل "ليالي أوجيني" كان من أهم التجارب التي قمت بها كما أن الدور كان صعبا وليس سهلا علي الإطلاق.



وتابعت مريم الخشت: كنت أتوقع أن أحتاج لفترة كبيرة من الوقت حتي نصل لمثل هذا الدور ولكن ثقة المخرج هاني خليفة فيّ واعطاني لهذه الفرصة أسعدتني وهذا شرف كبير لي.



وأضافت مريم الخشت: أقوم الآن بتصوير مسلسل كوميدي هو "الآنسة فرح" وهي أول تجربة لي في الكوميديا ودور مختلف تماما عن جميع الأدوار التي قمت بها من قبل.



ويذكر أن آخر أعمال "مريم الخشت" كان مسلسل " زي الشمس " بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبدالغفور وإخراج سامح عبد العزيز.