ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مريم الخشت تكشف كواليس مسلسل الآنسة فرح.. فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:01 م
مريم الخشت
مريم الخشت
Advertisements
ندى فكري - عدسة : أشرف العمدة - على الخشاب
قالت الفنانة مريم الخشت إن من أهم المحطات في حياتها الفنية مسلسل "لا تطفئ الشمس" وأن هذا المسلسل كان السبب في ترشيحها بعد ذلك لأعمال أخرى من أهمها مسلسل "ليالي اوجيني".

وأضافت مريم الخشت قائلة لكاميرا صدى البلد: مسلسل "ليالي أوجيني" كان من أهم التجارب التي قمت بها كما أن الدور كان صعبا وليس سهلا علي الإطلاق.

وتابعت مريم الخشت: كنت أتوقع أن أحتاج لفترة كبيرة من الوقت حتي نصل لمثل هذا الدور ولكن ثقة المخرج هاني خليفة فيّ واعطاني لهذه الفرصة أسعدتني وهذا شرف كبير لي.

وأضافت مريم الخشت: أقوم الآن بتصوير مسلسل كوميدي هو "الآنسة فرح" وهي أول تجربة لي في الكوميديا ودور مختلف تماما عن جميع الأدوار التي قمت بها من قبل.

ويذكر أن آخر أعمال "مريم الخشت" كان مسلسل " زي الشمس " بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وسوسن بدر وريهام عبدالغفور وإخراج سامح عبد العزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رحيل هيثم أحمد زكى | فنانة شهيرة تدخل المستشفى وتخشى نفس المصير

صبري فواز في حوار مع صدى البلد: أتمتع بموهبة الغناء والرقص.. المسلسلات متعددة الأجزاء لم تؤثر على نسب المشاهدة

ترشيحاتنا

يصل لـ 2000 جنيه.. النواب يدعم المستأجرين بقانون الإيجار القديم| تفاصيل

أفضل أذكار الصباح.. 10 أدعية لها فوائد عظيمة قد لا تعرفها

رمضان صبحي يستقر على العودة للملاعب الأوروبية.. ورفض تجديد إعارته لـ الأهلي

ماما ناهد أنقذتها الصدفة.. مناشدة فيسبوك نقلتها من نوم الشارع إلى دار رعاية

من وراء شائعة وفاة حسن حسني.. وسر غضب أشرف زكي

هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد إصابة الطيار بأزمة قلبية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد

قرعة دور الـ 32 لكأس مصر كاملة.. صور