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رياضة

مجلس إدارة المصري يكرم لاعب المنتخب الأوليمبي كريم العراقي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:43 م
مجلس إدارة المصري
مجلس إدارة المصري
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أقام مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية حفل تكريم لكريم العراقي مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي ولاعب المنتخب الوطني الأوليمبي وذلك بعد تألقه في صفوف المنتخب ومساهمته الكبيرة مع زملاءه في فوزه ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لنهائيات أوليمبياد طوكيو 2020.

وحضر الحفل مجلس ادارة النادي المصري برئاسة حلبية وايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول وكذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين يتقدمهم عمرو موسى قائد الفريق.

وأعرب سمير حلبية عن سعادته الكبيرة هو ومجلس ادارة النادي المصري وكذلك جماهير النادي العظيمة بالانجاز الذي حققه المنتخب الأوليمبي بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتأهل لأوليمبياد طوكيو، مضيفًا أن سعادته تكمن في الأداء القوي والروح القتالية التي خاض بها اللاعبون البطولة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وأبدى سعادته الغامرة بالمستوى الطيب والمتميز الذي ظهر به اللاعب كريم العراقي على مدار البطولة وهو ما رشحه ليكون أحد أهم نجومها طبقًا لما أكده خبراء الكرة في القارة السمراء.

وأشار سمير حلبية إلى أن هدف كريم العراقي الأول في المباراة النهائية أمام كوت ديفوار توج مجهودات العراقي الكبيرة خلال مشوار البطولة، مضيفًا أن تكريم العراقي ما هو الا تكريم لكل من بذل الجهد والعرق في سبيل اسعاد الجماهير العظيمة.

واختتم حديثه، قائلا: إن كريم العراقي قدم القدوة والمثل لكل ناشئي المصري الذين سعدوا كثيرًا بانجازه الرائع ولما لا وهو أحد ثمار قطاع الناشئين بالنادي المصري.
مجلس إدارة المصري يكرم لاعب المنتخب الأوليمبي كريم العراقي
مجلس إدارة المصري يكرم لاعب المنتخب الأوليمبي كريم العراقي
مجلس إدارة المصري يكرم لاعب المنتخب الأوليمبي كريم العراقي
مجلس إدارة المصري يكرم لاعب المنتخب الأوليمبي كريم العراقي
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