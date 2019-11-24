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عبد المحسن سلامة: الأهرام كان ولا يزال رقم 1 في العالم العربي ..فيديو

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:45 م
عبدالمحسن سلامة
عبدالمحسن سلامة
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حمزة شعيب
قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن «الأهرام» يسير بخطوات قوية للمنافسة العالمية، حيث إن الأهرام كان ولا يزال رقم 1 في العالم العربي، والمنصة تساعده في الحفاظ على مكانته.

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أثناء حفل إطلاق منصة الأهرام الرقمية، أن وجود المنصة الإلكترونية جزء من التطور الذي حدث في الفترة الماضية. 

وأضاف أن العمل بدأ فيها منذ 6 أشهر وسيتم إطلاقها منتصف يناير المقبل، وكان هناك تعاون وثيق مع الهيئة الوطنية الصحافة طيلة الفترة الماضية لإنجازها.

وأوضح أن الأهرام تريد امتلاك منصة لا تقل عن تلك التي تمتلكها كبرى الصحف العالمية، لأنها ستضمن صدارة الأهرام في المشهد الإعلامي.

وأكد أنه جار العمل في سلسلة من المشروعات ستمكن الأهرام من الاعتماد على مواردها الذاتية خلال 3 سنوات.
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