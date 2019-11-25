ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حسام الحسيني يوجه رسالة لـ رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:03 ص
حسام الحسينى ومحمد
حسام الحسينى ومحمد حفظى
Advertisements
محمد بدران
وجه الفنان والمخرج حسام الحسينى رسالة شكر للمنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "حسام الحسينى" صورة له من حفل الافتتاح وعلق قائلا:" مبسوط بيك قوي يا حفظي و اللي انت عملته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال٤١ بجد عملت نقلة ملحوظة مع ان الإمكانيات معروف انها مش قد اللي انت عامله".

واضاف "مع ذلك بتحاول و كل سنة بتنقل المهرجان نقلة واضحة براڤو فخور بالصداقة و الأخوة والشراكة اللي بينا في أول شركة بتخدم حقوق الإنسان مع صديقنا و شريكنا و اخونا المناضل الصحفي العالمي احمد فهمي، والمذيع اللامع المثقف ابن عمي يوسف الحسيني والدكتور وحش العلاقات العامة الدكتور أحمد كامل".

يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.
حسام الحسيني يوجه رسالة لـ رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد | دينا الشربيني وخالد الصاوي في بروفات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أحمد مجدى وبوسى شلبى أول حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى | صور

ليلة تألق فيها النجوم.. 50 صورة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شاهد.. أول ظهور لزوجة حسين فهمي في مهرجان القاهرة السينمائي

إطلالة الخمسينيات.. أسماء أبو اليزيد تتألق في مهرجان القاهرة السينمائي

يالا ادخلي نامي.. رسالة النجمة نور لابنتها ليديا من مهرجان القاهرة السينمائي

ترشيحاتنا

حدث تاريخي في انتظار العرب بكأس العالم للأندية .. اعرف التفاصيل

البلاستيك القاتل .. نفوق دولفين في السخنة والسبب : زجاجة مياه | تفاصيل

علقوها على باب المحل .. شاهد | قطة تتعرض للتعذيب على يد مجموعة شباب

بتعامل أبوها وحش.. سمية الألفي تفجر أزمة حفيدتها لينا الفيشاوي مجددا

مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك قبل مباراة إنبي.. اعرف السبب

سميح ساويرس: جزيرة قلادة ملك لنا.. ويجب احترام القانون |شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس جيم.. ياسمين صبري تشعل انستجرام بإطلالة رياضية من المالديف.. شاهد

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

بتسريحتها المفضلة.. أحدث ظهور لشقيقة هنا الزاهد