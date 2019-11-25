حسام الحسيني يوجه رسالة لـ رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وجه الفنان والمخرج حسام الحسينى رسالة شكر للمنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر "حسام الحسينى" صورة له من حفل الافتتاح وعلق قائلا:" مبسوط بيك قوي يا حفظي و اللي انت عملته في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ال٤١ بجد عملت نقلة ملحوظة مع ان الإمكانيات معروف انها مش قد اللي انت عامله".



واضاف "مع ذلك بتحاول و كل سنة بتنقل المهرجان نقلة واضحة براڤو فخور بالصداقة و الأخوة والشراكة اللي بينا في أول شركة بتخدم حقوق الإنسان مع صديقنا و شريكنا و اخونا المناضل الصحفي العالمي احمد فهمي، والمذيع اللامع المثقف ابن عمي يوسف الحسيني والدكتور وحش العلاقات العامة الدكتور أحمد كامل".



يذكر أن الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي افتتحت أمس الأربعاء وسط حضور فني وإعلامي كبيرين، وتم تكريم كل من المخرج العالمى تيرى جيليام، والمخرج شريف عرفة بجائزة فاتن حمامة التقديرية، وحصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.



المهرجان يقدم جائزة لأفضل فيلم عربى وقدرها 15000 دولار، تُمنح لمنتج الفيلم الذي تختاره لجنة تحكيم خاصة لأفضل فيلم عربي مشارك في أي من مسابقات المهرجان الثلاث المسابقة الدولية، آفاق السينما العربية أو أسبوع النقاد.

