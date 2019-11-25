مواصفات احدث محمول لـ هونر العالمية بمصر

أطلقت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الهواتف الذكية، هاتف HONOR 9X أحدث إضافة لسلسلة X القوية التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء.



ويمتلك الهاتف كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلًا عن توفيره تجربة مستخدم استثنائية ويبرز الجهاز نظرًا لتميزه بتصميم مذهل يحمل شعار الـ X وآلية الكاميرا المنبثقة، حيث يعد أول هاتف pop up بشاشة كاملة وكاميرا بدقة ٤٨ ميجا بيكسل وبسعر أقل من ٥٠٠٠ جنيها، حيث تحرص الشركة باستمرار على توفير أعلى الإمكانيات لفئة الشباب بأسعار مناسبة.



ويُعدّ إطلاق هاتف HONOR 9X شهادةً على التزام العلامة بتقديم تجربة الهاتف الذكي الرائدة للجميع، حيث زُوّد هاتف HONOR 9X بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح.



كما يوفر الهاتف وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، للحصول على صورًا فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، وذلك بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة.



ويمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.



ويتميز الجزء الأمامي من هاتف HONOR 9X بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه، وتم تصميمه بشاشة LCD، وهي واحدة من أكبر شاشات العرض على هواتف HONOR مع نسبة شاشة تبلغ 91% من الهيكل العام. ويعد هذا ممكنًا بفضل الآلية المنبثقة للكاميرا الأمامية، والتي تختفي في الجهاز عند عدم الحاجة إليها.



وبالإضافة إلى الشاشة الأمامية الرائعة، يمتاز غلاف هاتف HONOR 9X الخلفي بتصميم بارز مستوحى من الماس، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة هندسية مقصوصة على شكل ألماسة تعكس الضوء لتشكل تصميم حرف الـX الديناميكي والفريد.



وتلبية لمتطلبات المستخدمين المتطورة من حيث تصميم الهواتف الذكية، يتوفر هاتف HONOR 9X باللون الأزرق الياقوتي الرائع والأسود الفخم المفضل لدى الكثيرين.



كما يتميز هاتف 9x بعده خصائص متميزه منها،غلاف خلفي مزدوج وثلاثي الأبعاد يبلغ سمكه 8.8مم ومقبس سماعات مقاس 3.5 مم ومنفذ شحن USB من النوع C وكاميرا سيلفي تخرج للأعلى وبطارية بقوة 4،000 مللي أمبير تدوم طوال اليوم وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 640 جيجابايت من خلال إدخال بطاقة microSD بسعة 512 جيجابايت



وقال كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا: "نؤمن في HONOR بالحفاظ على ريادتنا في مجال الابتكار التقني وتصميم الهواتف الذكية بهدف توفير أفضل التجارب لمستخدمينا."



وأضاف: "غيرت التكنولوجيا الجديدة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء طريقة عيش المستهلكين. وصُمم هاتف HONOR 9X ببراعة وزوّد بإمكانيات الكاميرا الرائعة والتصميم الأنيق والأداء البرمجي الفريد والغير مسبوق ليلبي احتياجات جمهورنا الشاب والعملي."



وسعيًا منها إلى تعزيز تجربة المستخدمة، كشفت HONOR عن اتفاقية تجمعها مع منصة الألعاب Free Fire، إحدى أشهر الألعاب المنتشرة أخيرا، حيث ستطلق الشهر القادم ثاني بطوله للألعاب الالكترونيه honor turbo cup باستخدام هذا اللعبه.

