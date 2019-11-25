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فن

راغب علامة يحيي حفل رأس السنة الميلادية في عمان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:46 م
راغب علامة
راغب علامة
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سعيد فراج
أعلن الفنان راغب علامة من خلال حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن استعداده لإحياء حفل غنائي، بأحد فنادق سلطنة عمان، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

الحفل يأتي ضمن سلسلة الحفلات التي يحييها نجوم الغناء العربي بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد 2020، وأعياد الكريسماس لهذا العام.

ويقدم راغب خلاله باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يتفاعل معها الجمهور ما بين جديدة وقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وحققت نسبة مشاهدة عالية.

وجدير بالذكر أن الفنان اللبناني راغب علامة يشارك في فعاليات الموسم الرابع من برنامج ذا فويس.
راغب علامة يحيي حفل رأس السنة الميلادية في عمان
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