محافظ القليوبية يتابع حريق مصنع القناطر الخيرية ..صور

انتقل الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، لموقع حادث اندلاع حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية، حيث تابع المحافظ أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق.





وقال الدكتور علاء عبدالحليم، إن الحريق اندلع بمصنع للبلاستيك بعرب المهدي بأبو الغيط على مساحة ١٠٠٠ متر ولا توجد خسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن قوات الحماية المدنية نجحت إخماد الحريق باستخدام ٧ سيارات مطافئ وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على أرواح المواطنين.





وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا باندلاع حريق هائل شب داخل مصنع للبلاستيك بمنطقة أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة علي الحريق.



