البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم تطالب المتقدمين برفع أصل الشهادات وليس الإفادات

أكدت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم ، أنه لابد للمتقدمين من رفع الشهادات المهارية الاصلية المطلوبة للتوظيف على البوابة الالكترونية.
وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم خلال ردها على استفسارات المتقدمين ، إنه لن يتم قبول اي إفادات مؤقتة لحين صدور الشهادات المهارية الاصلية.
جدير بالذكر أنه يمكن الدخول على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم خلال ردها على استفسارات المتقدمين ، إنه لن يتم قبول اي إفادات مؤقتة لحين صدور الشهادات المهارية الاصلية.
جدير بالذكر أنه يمكن الدخول على البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
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وأوضحت البوابة أنه يتم التحقق من صحة الشهادات من قبل وزارة التربية والتعليم بشكل دقيق ، ولن يتم قبول أي إفادة أو شهادة غير صادرة وموثقة من المؤسسة.. لذا لابد من عدم الانسياق خلف مروجي الشائعات والذين يدعون توفير هذه الشهادة دون اختبارات.
وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : أما بخصوص المرشحين لاختبارات التنال العربي بالبوابة الالكترونية للتوظيف، فرسوم حجز اختبار شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية "التنال العربي" هي 400 جنيه مصري فقط لاغير، لجميع المتقدمين للوظائف الخاصة بالبوابة الإلكترونية للتوظيف.
ويمكن حجز الاختبار بشكل مباشر من خلال الرابط التالي. https://egmoe.org/link/tanal.html
ولايوجد اي رسوم إدارية أو رسوم خاصة بحجز جلسات الاختبارات، ولا يحق للمركز استخراج اي إفادات أو شهادات تحمل اسم أو شعار المؤسسة بشكل مجاني أو مقابل اي مبالغ مالية يتحملها المرشح.
وأشارت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم ، إلى أنه بخصوص المرشحين لاختبارات iTEP بالبوابة الالكترونية للتوظيف رسوم حجز اختبار iTEP هي 450 جنيها مصريا فقط لاغير، وذلك لجميع المتقدمين للوظائف الخاصة بالبوابة الإلكترونية للتوظيف، ويمكن حجز الاختبار بشكل مباشر من خلال الرابط التالي وسيقوم الموظف المختص بالتواصل معك بأقرب وقت أو من خلال التواصل مع مراكز الاختبارات المعتمدة https://egmoe.org/link/itep.html ، و لايوجد اي رسوم إدارية أو رسوم خاصة بحجز جلسات الاختبارات، ولا يحق للمركز استخراج اي إفادات أو شهادات تحمل اسم أو شعار المؤسسة بشكل مجاني أو مقابل اي مبالغ مالية يتحملها المرشح.
وقالت البوابة الالكترونية لوظائف التربية والتعليم : أما بخصوص المرشحين لاختبارات التنال العربي بالبوابة الالكترونية للتوظيف، فرسوم حجز اختبار شهادة الكفاءة الدولية في اللغة العربية "التنال العربي" هي 400 جنيه مصري فقط لاغير، لجميع المتقدمين للوظائف الخاصة بالبوابة الإلكترونية للتوظيف.
ويمكن حجز الاختبار بشكل مباشر من خلال الرابط التالي. https://egmoe.org/link/tanal.html
ولايوجد اي رسوم إدارية أو رسوم خاصة بحجز جلسات الاختبارات، ولا يحق للمركز استخراج اي إفادات أو شهادات تحمل اسم أو شعار المؤسسة بشكل مجاني أو مقابل اي مبالغ مالية يتحملها المرشح.
وأشارت البوابة الإلكترونية لوظائف التربية والتعليم ، إلى أنه بخصوص المرشحين لاختبارات iTEP بالبوابة الالكترونية للتوظيف رسوم حجز اختبار iTEP هي 450 جنيها مصريا فقط لاغير، وذلك لجميع المتقدمين للوظائف الخاصة بالبوابة الإلكترونية للتوظيف، ويمكن حجز الاختبار بشكل مباشر من خلال الرابط التالي وسيقوم الموظف المختص بالتواصل معك بأقرب وقت أو من خلال التواصل مع مراكز الاختبارات المعتمدة https://egmoe.org/link/itep.html ، و لايوجد اي رسوم إدارية أو رسوم خاصة بحجز جلسات الاختبارات، ولا يحق للمركز استخراج اي إفادات أو شهادات تحمل اسم أو شعار المؤسسة بشكل مجاني أو مقابل اي مبالغ مالية يتحملها المرشح.